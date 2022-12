Il Crodo stoppato dalla Pro Vigezzo

Termina 2-2 il derby ossolano giocato in posticipo allo stadio Curotti di Domodossola.

Ottimo risultato per la Pro Vigezzo, un po' meno per il Crodo che rallenta in testa alla classifica e si vede superare dal Bagnella.La partita si mette subito bene per i vigezzini che riescono a portarsi avanti addirittura di due gol, con Bergamaschi su rigore e Ferraris. Prima del riposo però il Crodo accorcia le distanze su rigore con Dotti.