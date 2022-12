Volley, sconfitta a Vercelli per il 2mila8 Domodossola

Niente da fare per i ragazzi dello Studio Immobiliare VCO Domo nella gara di domenica 11 dicembre in casa del Volley Vercelli. La compagine di casa, nonostante un avvio di campionato non troppo entusiasmante, è sicuramente una delle squadre con il roster migliore del girone in termini di esperienza e potenzialità; una squadra che ad inizio stagione era stata pensata per provare a raggiungere i play-off e puntare al salto di categoria, obiettivo ancora raggiungibile. Il gap tra i domesi e i vercellesi si è purtroppo visto e il team di De Vito non è mai riuscito ad impensierire gli avversari che hanno vinto comodamente 3 a 0 con parziali netti 25-19, 25-15, 25-14.

Nonostante il risultato netto, tra le fila del Domo si sono comunque visti dei segnali positivi, in particolare per quanto riguarda le buone percentuali in ricezione e l’atteggiamento sul fondamentale di difesa, fattori che fanno ben sperare per le prossime partite.

Il risultato non cambia di una virgola gli obiettivi stagionali dello Studio Immobiliare VCO che già domenica 18 dicembre al Palaraccagni, nell’ultima gara del girone di andata, può tornare a cercare punti importanti in chiave salvezza. A Domodossola alle ore 18.00 infatti arriverà la Pallavolo Ovada, squadra attualmente quinta in classifica, ma che fuori casa concede qualcosa agli avversari. Bisognerà quindi provare a sfruttare il fattore casalingo, spinti come al solito dal proprio pubblico.

Il match di domenica 18 dicembre sarà anche l’occasione per l’asd 2mila8volley Domodossola per festeggiare il Natale e la fine dell’anno insieme ai propri tifosi e simpatizzanti. Durante la partita, il sodalizio domese offrirà infatti a tutti i presenti un rinfresco a base di panettone e spumante. Appuntamento quindi al Palaraccagni alle ore 18.00 di domenica 18.