Oltre 400 mila euro per la nuova illuminazione pubblica di Masera

La giunta di Masera ha approvato il progetto definitivo delle opere di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica, che è stato redatto da uno studio tecnico della provincia di Bergamo.

Un intervento complessivo di 427.570 euro, una somma ingente per un piccolo comune come Masera. L’intervento permetterà all’amministrazione Bianchi di riammodernare tutta l’illuminazione del paese con nuovi punti luce, che garantiranno un risparmio a livello energetico di circa il 70 per cento su quanto oggi spende il Comune ossolano.

L’intervento, una volta completata la gara di appalto, dovrebbe essere realizzato in primavera. Il progetto riguarda sia l’illuminazione sia della strada provinciale che attraversa in lungo tutto l’abitato, ma delle diverse frazioni sparse attorno al capoluogo. L’ingente somma arriverà dai fondi destinati al risparmio energetico, da un cospicui avanzo di amministrazione e anche attraverso l’accensione di un mutuo.