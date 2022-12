Sabato gli auguri musicali di Alberto Fortis ai domesi

Sabato pomeriggio Alberto Fortis sarà il protagonista degli eventi musicali in programma in Piazza Rovereto per i mercatini di Natale domesi e rivolgerà i suoi personali auguri in musica alla città dove è nato e cresciuto e con la quale conserva un legame profondo e affettuoso.

Martedì 13 dicembre a Milano Fortis è stato insignito del Premio Bigongiari, che ricorda uno dei grandi poeti italiani del '900, come miglior interprete del connubio fra musica e poesia per l'indimenticabile disco 'Fragole infinite', nel quale -per la giuria- il cantautore domese esprime un livello artistico molto alto con una virtù compositiva unica e un legame con la tradizione musicale. Per l'occasione Fortis ha voluto invitare la Proloco domese, rappresentata dal vicepresidente Antonio Pagani.

“Un cantautore che prima di essere un musicista, un compositore ed un cantante di rilievo internazionale, prima di tutto è un poeta -sottolinea a proposito della serata la Pro Loco di Domodossola- . Nel discorso di ringraziamento, accompagnato dagli applausi, Alberto ha citato la sua città amatissima e bellissima, il Collegio dei suoi studi, i suoi grandi insegnanti e ha tracciato un significativo parallelo fra Kant e Antonio Rosmini”.