Saldi invernali, sale l’attesa anche nel Vco: inizieranno il 5 gennaio

Manca poco alla partenza dei saldi invernali, molto attesi nel Vco e non solo. Gli sconti cominceranno a gennaio e dureranno fino a inizio marzo. La corsa agli acquisti di Natale non è ancora finita, ma già si preparano le vendite di fine stagione. La data dei saldi invernali, va detto, è stata stabilita a livello regionale.

In Piemonte – così come nella vicina Lombardia, in modo da evitare la concorrenza tra outlet – le vendite scontate saranno possibili da giovedì 5 gennaio, cioè il giorno prima dell’Epifania e dureranno 8 settimane, concludendosi il 1° marzo. “Nonostante il periodo di grande incertezza, la stagione dei ribassi rimane un momento molto atteso dai consumatori”, dice a Vco News un esercente verbanese.

Chi vive nel Vco, oppure a Novara, Biella, Vercelli e negli altri centri piemontesi, avrà poco meno di due mesi per approfittare delle promozioni. Così un secondo commerciante: “Nelle prime settimane di solito le percentuali di ribasso sui prezzi si aggirano intorno al 30-40%, per poi aumentare rapidamente e talvolta superare il 50%”.

Tra le regole e i consigli utili, un terzo negoziante sempre di Verbania sottolinea che in Piemonte le vendite promozionali “sono vietate nei 30 giorni precedenti la data ufficiale di inizio dei saldi”, mentre stando ai risultati di un nostra rapida indagine, online è possibile trovare alcune offerte anche in questo periodo. In particolare, marchi molto conosciuti nel settore abbigliamento sono soliti applicare riduzioni di prezzo nei loro store in rete.