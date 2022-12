In biblioteca un evento natalizio dedicato ai bambini

Sabato prossimo, 17 dicembre, infatti, cogliendo l’occasione dell’atmosfera magica creata dai mercatini di Natale che allieteranno le vie di Domodossola e delle tante iniziative per i più piccoli promosse in questo periodo dall’Amministrazione Comunale, alla Biblioteca Civica “Contini” si organizza un’intera giornata dedicata ai bambini, con un ricco programma di letture e spettacoli.

Al mattino alle ore 10.30, le tradizionali letture di Nati per leggere per bambini dai 3 ai 6 anni, saranno precedute dallo spettacolo dell’Associazione TNT (Teatro Nuovi Talenti), con i piccoli elfi di Babbo Natale che proveranno a risolvere il caso dei Due Babbi per un Natale.

Al pomeriggio, alle ore 15.30, Paola Giavina, del Centro Studi Fera, proporrà uno spettacolo a tema natalizio dal titolo “Stella stellina, le avventure di Topì e Linda” per incantare i bambini con l’emozione senza tempo dei burattini (età consigliata 6 – 11 anni).

L’intera giornata sarà un’occasione unica, sia per i bambini, ma anche per gli adulti che li accompagneranno, di respirare il clima natalizio più vero, quello fa stupire e sognare di fronte alla magia di una bella storia, letta, raccontata o recitata.

Per partecipare basterà prenotarsi, fino ad esaurimento posti, telefonando in biblioteca al numero 0324/242232, oppure scrivendo una mail a biblioteca@comune.domodossola.vb.it.