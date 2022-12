Servizio civile Anpas, 56 i posti disponibili nel Vco e Novarese 

Con la pubblicazione del nuovo bando del servizio civile universale al via la possibilità per ragazze e ragazzi tra i 18 e i 29 anni non compiuti di presentare domanda di servizio civile anche nelle associazioni Anpas del Piemonte, che mette a disposizione in tutta la Regione in totale 375 posti.

Di questi 27 sono nel Vco e 29 nel Novarese. La durata del servizio è di 12 mesi. Ai volontari in servizio civile spetta un assegno mensile di 444,30 euro per un impegno settimanale di 25 ore. La presentazione delle candidature va fatta esclusivamente su piattaforma on line del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale: https://domandaonline. serviziocivile.it entro le ore 14.00 del 10 febbraio 2023. L’accesso alla piattaforma Domanda On Line per i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero deve avvenire esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.Anpas Comitato regionale del Piemonte avvierà i propri progetti di servizio civile negli ambiti del trasporto infermi per i servizi di tipo socio sanitario, del soccorso in emergenza 118 e nel settore educazione e promozione culturale dando la possibilità a 375 giovani di diventare volontari soccorritori e soccorritrici.

Per orientarsi nella scelta dei progetti di servizio civile e negli adempimenti richiesti, Anpas Piemonte ha predisposto un sito web dedicato serviziocivile.anpas. piemonte.it/.Elenco Associazioni Anpas della provincia di Verbania (totale 27 posti disponibili)Croce Verde Gravellona Toce (4 posti); Corpo Volontari del Soccorso Città di Omegna e Cusio (4 posti); Corpo Volontari Soccorso Ornavasso (4 posti); Squadra Nautica Salvamento di Verbania (5 posti); Pubblica Assistenza Croce Verde di Verbania e Dintorni (4 posti); Corpo Volontari del Soccorso Villadossola (6 posti).Elenco Associazioni Anpas della provincia di Novara (totale 29 posti disponibili)Pubblica Assistenza Novara Soccorso (8 posti); Servizio Radio Emergenza Volontari Soccorso Grignasco (4 posti); Gruppo Volontari Ambulanza del Vergante di Nebbiuno (6 posti); Volontari Del Soccorso Cusio Sud-Ovest San Maurizio d’Opaglio (9 posti); Gres Gruppo Radio Emergenza Sizzano (2 posti).