Il mondo dello pallone ricorda Oscar Gattico: allenò la Virtus Villa

Oscar Gattico quando allenava a Villa e poi con la Cannobiese dove giocava - in porta - anche il villadossolese Massimo Gervasoni

L’Ossola ricorda Oscar Gattico, allenatore gentleman che ha allenato la Virtus Villa nei campionati 1975-76 e 1976-77. Oscar è morto a 87 anni nella sua Verbania, dove domani, martedì, nella chiesa di San Vittore si terranno i funerali.

Oscar era arrivato a Villa negli anni migliori della società, appena ripresasi dopo gli spareggi falliti per il passaggio in serie D nel 1971.

Aveva preso in mano la squadra del presidentissimo Franco Poscio. In rosa aveva Maioni, Polli, Scesa, Rovereti, Barozzi, Manini, Baffi, tanto per citare alcuni nomi importanti.

Con lui il Villa, che allora era in Promozione, arrivò il primo anno ottavo e terzo il secondo anno. Oscar, che giocò nel Verbania, ha allenato anche a Cannobio, Laveno, Gravellona e Omegna.

Lascia la moglie Bruna, i figli Paola e Maurizio ai quali vanno la condoglianze di Ossolanews.