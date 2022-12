Iva sul pellet al 10% per tutto il 2023

Scenderà per tutto il 2023 dal 22 al 10% l’Iva sul pellet, una misura ormai certa che ha trovato ampia convergenza tra le forze politiche e invocata a gran voce da Uncem e associazioni dei consumatori. Lo ha annunciato ieri il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, illustrando i punti fondamentali della manovra con le modifiche del maxiemendamento presentato dal governo Meloni.

Attualmente l’Italia è uno dei Paesi con l’imposta più salata su questo combustibile, poiché la legge di stabilità del 2015 ne aveva disposto l’aliquota ordinaria. Una fonte di riscaldamento molto utilizzata nelle nostre zone che ha visto aumentare vertiginosamente (fino a più di 3 volte) il proprio costo negli ultimi mesi, tanto da spingere -come per la benzina nei decenni scorsi- diversi frontalieri e residenti della fascia di confine ad acquistare il pellet in Svizzera, come segnalato anche dalla stampa elvetica.

Soddisfazione per il provvedimento arriva dall'europarlamentare ossolano Alessandro Panza. “Una misura fondamentale per contrastare il caro - energia per un combustibile scelto da tante famiglie italiane per la sua economicità e sostenibilità rispetto alle altre fonti fossili che, a causa dei prezzi improvvisamente così elevati, avrebbero avuto delle difficoltà a riscaldarsi questo inverno. Un provvedimento della Lega pensato per le famiglie già gravate dalle difficoltà del vivere nelle aree montane del nostro Paese” il commento del Responsabile delle politiche per le aree montane della Lega e Consigliere per la Montagna del Ministro per gli Affari Regionali.