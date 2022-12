Messa in do minore di Mozart in Collegiata

Si conclude il 28 dicembre con il tradizionale Concerto di Natale la rassegna 'I Concerti d’Autunno 2022' della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario.

Alle 21 nella Chiesa Collegiata dei SS. Gervaso e Protaso a Domodossola sarà eseguita la Grande Messa in do minore KV 427, per soli, doppio coro e orchestra, di Mozart. Si esibiranno i soprani Federica Napoletani e Candice Carmalt, il tenore Enrico Iviglia, il basso Andrea Goglio, la Corale di Calice, con la partecipazione della Polimnia Arts Chorus & Orchestra, sotto la direzione di Lorenzo Battagion.

“La monumentalità di questa partitura mozartiana -spiegano dalla Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario-, che il gruppo ha presentato nella chiesa di S. Agnese a Vercelli il 19 dicembre, sarà resa tangibile anche dall’organico vocale e strumentale impegnato, con la presenza di 4 solisti vocali, circa 90 coristi e 36 strumentisti. In questa occasione verrà presentata la nuova associazione Polimnia Arts Company che vede riuniti il Coro Lirico G.B. Viotti di Vercelli, la Corale S. Abbondio di Buronzo e la Corale di Calice con l’orchestra da camera della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario, con lo scopo di promuovere una grande compagine corale e orchestrale in grado di eseguire le complesse partiture dei più noti compositori della storia della musica, dando vita non solo ad una raccolta di ensemble corali, ma ad un contenitore di divulgazione di qualsiasi arte”.

Il concerto è reso possibile grazie alla sensibilità dell’Istituto della Carità dei Padri Rosminiani, delle Parrocchie di Calice e di Domodossola, della Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte Calvario, con il sostegno prezioso della Fondazione Comunitaria del VCO, della Fondazione CRT, della Città di Domodossola, del Consiglio Regionale del Piemonte e del Ministero della Cultura.