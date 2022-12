Soms, al via il tesseramento 2023

Tempo di tesseramento per i soci della Soms di Domodossola, dal 19 dicembre è possibile sottoscrivere o rinnovare l'adesione all'associazione domese. Il 2022 ha rappresentato per la Società Operaia l’anno della ripartenza dopo la pandemia con il ritorno di diversi corsi e iniziative culturali.

La fine di questo anno rappresenterà poi per la Soms un nuovo inizio e una nuova sfida. “A seguito della riforma riguardante le Associazioni di Volontariato -spiega in una lettera inviata ai soci il presidente Riccardo Vespa-, entreremo a far parte del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Saremo quindi nelle condizioni di dover progressivamente affrontare alcuni cambiamenti che ci porteranno a sostenere nel migliore dei modi le tematiche legate alla mutualità da garantire ai nostri soci”.

“In questo quadro -spiega Vespa-, oltre al servizio del magazzino presidi sanitari, a partire dal 2023 verrà ampliata la convenzione già in essere con Auser Domodossola e pertanto il contributo economico previsto per i trasporti alle strutture sanitarie del Vco sarà esteso alla provincia di Novara. Sono inoltre allo studio diverse opzioni che ci sono state proposte, volte a garantire una copertura assistenziale sempre più puntuale e completa”.

“Pur consapevoli che il periodo economico non è dei più favorevoli -sottolinea il presidente-, per far fronte ai crescenti impegni cui la Soms è chiamata a favore dei propri soci, dopo 7 anni dobbiamo apportare un aumento della quota annuale di iscrizione che viene portata a 20 euro. Viene modificata anche la grafica della tessera che non sarà più sostituita annualmente ma avrà i bollini annuali”.

Il rinnovo della tessera avverrà direttamente presso la Sede in via del Teatro 3, dal 19 dicembre fino al 7 gennaio con i consueti orari del magazzino e dal 9 gennaio fino al 4 marzo con i seguenti orari: lunedì e sabato dalle ore 10 alle 11.30. Martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 17 alle 18.45.