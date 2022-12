Targhe di ringraziamento ai vigili del fuoco Riccardo Sartori e Domenico Bona

Due targhe di ringraziamento ai vigili del fuoco ossolani Riccardo Sartori e Domenico Bona che hanno raggiunto la meritata pensione dopo trent’anni di servizio nel Corpo nazionale.

A consegnare il riconoscimento, giovedì 15 dicembre al distaccamento dei Vigili del Fuoco di Domodossola, il vice segretario del Conapo e capo reparto Fabrizio Mattei, che ha voluto con orgoglio ringraziarli per il loro impegno professionale e per la fiducia accordata alla sigla sindacale negli anni di servizio al Distaccamento. Da amici e colleghi gli auguri ai neo pensionati per un futuro ricco di sogni, progetti e soddisfazioni.