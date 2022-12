Associazione Nazionale Alpini: un 2022 al servizio della collettività

Al termine di un anno costellato da numerose attività è giunto il tempo dei bilanci per gli Alpini del Gruppo di Protezione Civile della Sezione A.N.A. di Domodossola.

È infatti con grande soddisfazione che il Coordinatore del Gruppo, Salvatore Attinà, ripercorre le tante e variegate iniziative in cui i volontari hanno prestato il loro apporto. Dodici mesi di transizione che, con non poca preoccupazione, hanno condotto l’Italia da una situazione di emergenza pandemica ad una sempre più graduale normalizzazione.

Chiusa con la stagione invernale la drammatica parentesi del Covid, che ha visto gli Alpini della Sezione ossolana impegnati direttamente in supporto al personale sanitario, i Volontari non si sono lasciati cogliere impreparati dai molteplici eventi che hanno richiesto il loro intervento.

Un 2022 di rinascita e di commemorazione: da agosto a ottobre, si sono infatti svolte numerose iniziative evocative i 150 anni dalla nascita delle Truppe Alpine. In questo ambito, a livello nazionale come locale, le Istituzioni ed il corale sentimento della popolazione si sono uniti nell’esprimere agli Alpini la gratitudine per il servizio reso al Paese in guerra come nei momenti più tragici del tempo di pace. Nelle calamità così come nella gioia della festa, le Penne Nere si sono sempre rivelate un’importantissima risorsa.

Il Gruppo di Protezione Civile della Sezione A.N.A. di Domodossola, traendo i propri volontari dagli Alpini in quiescenza e servizio e dagli “amici” aggregati ai molteplici Gruppi della valle, è la testimonianza più diretta e vicina a questo forte sentimento del dovere unito all’attaccamento territoriale.

Ed è proprio nello stretto legame con i 47 Gruppi A.N.A. che costituiscono la Sezione di Domodossola guidata dal sergente Giovanni Grossi, Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, che i volontari di Protezione Civile hanno avuto modo di esplicare al meglio il proprio mandato. Il coordinatore Attinà sottolinea, fra i propositi per il 2023, l’importanza di rafforzare il rapporto con queste realtà locali.

Non è un caso che, in occasione della festa tenutasi al Lusentino il 21 agosto scorso, i Gruppi di Domodossola, Calice, Cisore, Vagna, Bognanco, Montescheno e Villadossola, organizzatori dell’evento, abbiano deciso di devolvere il ricavato della manifestazione al Gruppo di Protezione Civile a sostegno dell’acquisto di nuove attrezzature e dispositivi di protezione individuale. Insieme a questa importantissima attestazione di stima proveniente direttamente dalle borgate ossolane, è doveroso annoverare il conferimento del distintivo commemorativo per la Campagna “Covid-19” voluto dalla Presidenza Nazionale A.N.A. e destinato a 34 volontari della Sezione di Domodossola.

A ulteriore riconoscimento dell’impegno degli Alpini ossolani e di tutti i volontari impegnati fra il 2020 e il 2022 nell’emergenza pandemica Covid-Sars 2, la Regione Piemonte ha istituito un attestato di merito corredato da un nastrino.

Il diploma, a firma dell’assessore Marco Gabusi e del presidente della Regione Alberto Cirio, è stato consegnato agli Alpini ossolani presso la sede della Sezione la sera dell’8 dicembre scorso. Sono 28 le penne nere che hanno meritato il significativo riconoscimento.

Parallelamente alle tante e significative attività poste in essere dall’Associazione Nazionale Alpini, volte soprattutto a cementare il legame con la storia del Corpo e con le Penne Nere “in armi”, i Gruppi di Protezione Civile costituiscono la più significativa applicazione pratica dei valori di “alpinità” e fanno del caratteristico cappello un simbolo amato e rispettato proprio perché sinonimo di servizio e gratuità.