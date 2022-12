L'Incanto del Natale a Malesco FOTO

Aria di Natale a Malesco dove domenica è andata in scena la seconda edizione di “Natale d’incanto”, la festa più magica dell'anno. E non si poteva che rimanere infatti incantati, aggirandosi per le graziose viuzze e piazzette del centro storico, nell’ammirare i suggestivi allestimenti scenografici.

Un grande e accurato lavoro, indubbiamente, quello messo in campo dagli organizzatori che hanno preparato tutto nei minimi dettagli. Per tutta la giornata il centro storico si è vestito a festa con laboratori, spettacoli di teatro e magia e letture animate per bambini. Temperature un po’ rigide nelle prime ore della mattinata ma a riscaldare gli animi ci ha pensato l’allegria dei tanti bambini in trepida attesa di Babbo Natale, giunto a bordo del trenino della Ferrovia Vigezzina-Centovalli e che ha poi accompagnato i bimbi in canti e balli, consegnando infine loro, un dono. Non sono mancati i punti di ristoro, i concerti del Coro e della Banda, la partecipazione della Dirty Dixie Jazz Band che ha portato una ventata di allegria con le sue note in un viaggio itinerante per il paese.

E poi ancora il mercatino gastronomico, l'apertura esclusiva di abitazioni private e della “Taverna degli Elfi”. Insomma un ricco programma di appuntamenti per tutti, grandi e piccini, per una domenica davvero speciale. I visitatori sono stati soddisfatti della loro visita a “Natale d’Incanto”: sarebbero probabilmente potuti essere ancora di più ma, dopo il ponte dell’Immacolata, quest’ultimo weekend ha registrato in tutta la Valle Vigezzo una decisa flessione delle presenze turistiche. Non resta quindi che attendere il grande ritorno dei vacanzieri, attesi come da tradizione per le festività natalizie.