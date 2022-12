Pallavolo, Serie C maschile: Domo gioca bene, ma spreca contro Ovada

Niente da fare purtroppo per lo Studio Immobiliare VCO Domo nell’ultima partita del girone di andata, domenica scorsa in casa contro l’Ovada. Il pronostico era sicuramente a favore degli alessandrini, attualmente quinti in campionato, ma Domodossola tra le mura amiche aveva tutte le carte in regola per potersela giocare. Tuttavia, il match si è concluso 1 a 3 per gli ospiti (parziali: 25-27, 25-23, 21-25, 14-25) nonostante la buona prova dei domesi che hanno provato a vendere cara la pelle.

Grande rammarico soprattutto nel primo set nel quale Domo era avanti addirittura 24 a 20 con la palla del contrattacco. La maggiore freddezza dell’Ovada però nei successivi punti si è dimostrata decisiva e i domesi non sono riusciti a chiudere perdendo l’ennesimo set della stagione ai vantaggi. Nel secondo parziale i ragazzi di De Vito non si scoraggiano e riescono a vincere 25 a 23 dopo una bella rimonta. Molto combattuto anche il terzo parziale nel quale Domo gioca punto a punto cedendo però sul finale 21 a 25. Nel quarto set però i domesi sembrano aver terminato le energie e dopo pochi punti “si arrendono” e smettono di combattere, lasciando gioco facile agli avversari.

Quella di domenica purtroppo sembra proprio essere stata un’altra occasione persa per ottenere punti e smuovere la classifica. Lo Studio Immobiliare VCO Domo, nonostante le ormai croniche assenze importanti, stava infatti riuscendo a giocare alla pari contro una squadra meglio attrezzata ed in buona forma. E’ mancato veramente poco e probabilmente la sconfitta del primo set è poi risultata determinante.

Ora il campionato prevede una lunghissima pausa per tutto il mese di gennaio. Si ripartirà sabato 04/02 in casa del forte Lasalliano. Il girone di ritorno sarà ancora più duro soprattutto perché Domodossola dovrà giocare in trasferta i due scontri diretti contro Parella Torino e Acqui Terme. Attualmente Domo è fuori dalla zona retrocessione diretta per due punti, ma è ancora invischiato nella zona play-out. In ogni caso, i due punticini di vantaggio su Acqui Terme sono un vero tesoretto da difendere con le unghie e con i denti fino all’ultimo. La speranza è comunque quella di riuscire a recuperare una pedina importante come Stefano Traversi entro le prime gare del girone di ritorno.