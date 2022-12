“Incantesimi di luce”: tre eventi luminosi in Valle Vigezzo

L’Ecomuseo regionale Ed Leuzerie e di Scherpelit di Malesco vi invita alla rassegna “Incantesimi di luce”, con tre “eventi luminosi”, aperti a tutti, proposti per la prima volta in Valle Vigezzo.

Mercoledì 28 dicembre si terrà la presentazione del progetto “Teatri di luce” con la prima assoluta di “Perfetta per Due” di e con Sara Tadina. La scenografia e gli effetti luminosi saranno a cura di Alessia Dresti e Rebecca Sotta. Si tratta di uno spettacolo di teatro delle ombre, rivolto a tutti e realizzato in maniera artigianale, utilizzando anche materiale di riciclo. Oltre all’appuntamento pomeridiano, l’iniziativa sarà riproposta alle 20.30. Date le numerose richieste pervenute, si è deciso di proporre un ulteriore turno, alle 15.30.

Giovedì 29 e venerdì 30, invece, in collaborazione con il centro “Il Caleidoscopio” di Gordola (Svizzera) e l’associazione “Albero fra Cielo e Terra”, verranno proposte esperienze Snoezelen, sia per adulti che per bambini. Queste si svolgeranno presso la Sala Trabucchi, la quale per l’occasione verrà allestita con luci particolari e laboratori sensoriali. Lo Snoezelen è, infatti, un approccio pedagogico/terapeutico che ha lo scopo di promuovere il benessere della persona, attraverso la stimolazione multisensoriale modulata (effetti visivi, uditivi, tattili, olfattivi, propriocettivi, vestibolari e gustativi). Utilizzato in origine come supporto per arricchire la vita delle persone con gravi disabilità intellettive e permettere di entrarvi in relazione, durante questa rassegna sarà, invece, aperta a tutti, per scoprirne tutte le peculiarità.

Per i tre appuntamenti previsti, la prenotazione è obbligatoria al n. + 39 0324/92444 oppure inviando una mail a info@leuzerie.it

Ricordiamo, inoltre, che anche l'Ecomuseo parteciperà all’evento “Natale d’incanto”, promosso dalla Pro Loco di Malesco, in sinergia con le associazioni del paese. ll 18 Dicembre 2022, durante tutta la giornata, proporremo un laboratorio sensoriale, a orario continuato, presso la Piazzetta Santa Lucia, situata nel centro storico del borgo.

Il Museo del Parco Nazionale della Val Grande, aperto dal 8 al 11 dicembre 2022 dalle ore 14:30 e 17:30 e durante le vacanze natalizie, per l’evento aprirà le sue porte dalle 10 alle 17, a orario continuato; verrà proposto un laboratorio per bambini e la proiezione di un video, legato alla magia della neve, di nostra produzione.

Per i più golosi segnaliamo che l’Accademia dei runditt vi aspetta per una sfiziosa merenda, presso la nuova sede, inaugurata lo scorso mese, nei giorni 29 dicembre e 06 gennaio.

Infine, anche quest’anno, si potrà scegliere di sostenere i commercianti, associazioni e i produttori di Malesco, Finero e Zornasco con il progetto Ecobox, realizzato dal nostro Ecomuseo e dalla Proloco. Direttamente online, attraverso il sito web www.ecomuseomalesco.it, sarà possibile comporre una scatola con prodotti e servizi a km0 come confetture, panettoni artigianali, massaggi relax e molto altro. Sarà nostra cura confezionare l’ecobox scelta che sarà pronta per essere donata.

Per conoscere i dettagli delle iniziative del paese, è possibile consultare il portale dell’ufficio turistico www.visitmalesco.it.

Contatti

Ecomuseo regionale Ed Leuzerie e di Scherpelit di Malesco (VB) +39 0324/92444 info@leuzerie.it www.ecomuseomalesco.it

Ecco qui il programma dettagliato degli eventi sopra descritti:

Domenica 18 dicembre – Natale D’Incanto

Dalle h 10:00 alle h 17:00

Attività quali mercatino enogastronomico, laboratori creativi, lettura, momenti musicali, spettacoli di magia che arricchiranno tutta la giornata nel meraviglioso centro storico, addobbato a tema.

Mercoledì 28 dicembre – Spettacolo “Teatri di luce”

h 15.30 - 17:30 e 20.30

Presentazione del progetto “Teatri di luce” con la prima assoluta dello spettacolo “Perfetta per Due”, a cura dell’Ecomuseo di Malesco, di e con Sara Tadina. Ingresso ad offerta libera, prenotazione obbligatoria.

Giovedì 29 dicembre – Snoezelen per adulti

h 20.30

Esperienza Snoezelen per adulti dalla durata di 45 minuti. Costo pari a 10€ / partecipante, iscrizione obbligatoria entro il 27/12.

Giovedì 29 dicembre e 6 gennaio – RUnditt a merenda

Dalle h 15:30 alle h 17:30

Merenda a base di Runditt a cura dell’Accademia dei runditt presso la nuova sede situata in via Trabucchi, angolo via Tomà 2, nel centro storico di Malesco.

Venerdì 30 dicembre – Snoezelen per bambini

Dalle h 09:00 alle h 17:30

Laboratori sensoriali per bambini, da 0 a 10 anni, basato sull’approccio Snoezelen. Attività a più turni da 45 minuti ciascuno. Una fascia oraria sarà dedicata a bambini con bisogni educativi speciali. Prezzo agevolato pari a 6€/partecipante, e kit in regalo, per iscrizioni entro il 14 dicembre (pagamento anticipato, non rimborsabile), 8€ per iscrizioni successive. Bambini accompagnati. Iscrizione obbligatoria entro il 27/12.

Iscrizioni al numero +39 0324 92444 o via email a info@leuzerie.it

(Foto di Christian Guerra)