Collezione Poscio, auguri ai domesi con il trittico della Natività di Pacher

Da qualche giorno la grande vetrina di Casa De Rodis, sede delle mostre del museo Collezione Poscio, palazzetto di origine medioevale che si trova in Piazza Mercato, ospita un acquarello raffigurante la Natività. È stata dipinta da Augustin Pacher nel 1903. Il trittico, è stato realizzato con la tecnica dell’acquarello. “I dettagli accurati e la viva intensità coloristica – spiegano dalla Collezione Poscio - ricordano l’impegno dell’artista come abile disegnatore di vetrate.

Augustin Pacher (Monaco, 2 gennaio 1863-27 marzo 1926) è stato un pittore e un artista di vetrate. Figlio del direttore del coro reale, Aloys Pacher, frequenta l’Accademia di Belle Arti di Monaco dal 1879 al 1884. Dal 1884 al 1892 si forma come artista nella pittura su vetro con Franz Xaver Zettler. Dal 1893 al 1896 frequenta la scuola del pittore Friedrich Fehr. Ha progettato modelli per vetrate, per paramenti e arte orafa, per illustrazioni di libri.