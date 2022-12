Che spettacolo il flash mob natalizio dei bambini delle Milani! FOTO

Grande festa oggi in via Rosmini davanti alle Scuole Milani. Uno spettacolo vedere la rinnovata via animata da 400 bambini che insieme con un flash mob sportivo natalizio hanno voluto augurare Buon Natale puntando l'attenzione sull'importanza dello sport nella vita di ogni bambino, ma anche sull'amicizia e la condivisione.

Martedì, gli alunni delle Milani, partecipanti ai gruppi musicali del martedì pomeriggio e gli studenti delle classi quinte che aderiscono al progetto inglese madre lingua, avevano portato i loro auguri natalizi in musica con un concerto dal titolo “Christmas Carol”.