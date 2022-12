Intercultura, borsa di studio del Comune di Baceno per studiare all’estero

Riaperta fino al 20 gennaio la possibilità di partecipare al concorso di Intercultura e vivere un’esperienza di studio all’estero dall’estate 2023 grazie a una borsa di studio.Con i programmi estivi l’Associazione offre soggiorni di 4 settimane che possono svolgersi o in residenza scolastica o con la più classica ospitalità in famiglia. (Per info: www.intercultura.it/estivi )

Dal 2001, il Comune di Baceno sostiene i programmi di Intercultura, permettendo a ben 17 studenti di realizzare il loro sogno e anche per quest'anno il Comune ha deciso di sostenere un contributo del valore massimo di 4.000 € per un programma estivo di 4 settimane all’estero a studenti e studentesse meritevoli residenti nel Comune.

Le borse sono rivolte agli studenti e alle studentesse nati/e, in generale, tra il 1° giugno 2004 e il 31 luglio 2008. L’iscrizione non è vincolante e consente di iniziare ad effettuare il colloquio ed il test necessari per partecipare. Tutti i dettagli per iscriversi sono presenti nella pagina dedicata del sito: www.intercultura.it/comune-baceno-estate

Le destinazioni sono Argentina, Danimarca, Irlanda (Cork, Dublino, Wexford e Sligo), Regno Unito, Spagna e Tunisia. Intercultura propone l'accoglienza in famiglie selezionate oppure presso residenze scolastiche, la frequenza di un corso di lingua e la presenza di alcuni riferimenti in loco.

Gli adolescenti interessati a partecipare ai programmi all'estero offerti da Intercultura possono contare sull'esperienza e la solidità di chi organizza scambi in tutto il mondo da oltre 65 anni, offrendo sostegno e assistenza a famiglie e studenti anche nella gestione delle situazioni più impreviste prima, durante e dopo il soggiorno all'estero.

Il progetto educativo che Intercultura propone ai ragazzi mira a far vivere un'esperienza di profonda crescita individuale dove lo studente non si limiterà a imparare una lingua straniera, ma grazie al percorso proposto dai volontari dell'Associazione prima, durante e dopo il soggiorno all'estero sviluppare anche competenze fondamentali per il proprio futuro.

Intercultura attesta tutto il percorso seguito dallo studente con una certificazione da presentare a scuola. 5.500 volontari dell’Associazione seguono passo passo l’esperienza dei ragazzi e delle loro famiglie, aiutandoli a prepararsi all’esperienza e assistendoli durante il soggiorno all’estero e al rientro in Italia.