“Terrazzi con vista”, una mostra fotografica a Crevoladossola

È stata inaugurata mercoledì 21 dicembre presso l’Ossola Outdoor Center la mostra “Terrazzi con vista – Il paesaggio terrazzato dell’Ossola”, con le fotografie di Roberto Bianchetti. La mostra è stata organizzata nell’ambito del progetto Interreg Italia-Svizzera INTERRACED-Net (finanziato dal programma 2014-2020), Strategie Integrate E Reti Per La Conservazione E La Valorizzazione Del Paesaggio Terrazzato Transfrontaliero.

“La mostra fotografica rappresenta l’ultima delle attività nell’ambito del progetto InTERRACED-net, un’iniziativa della durata di tre anni, di cui le Aree Protette dell’Ossola sono partner”, spiega Daniele Piazza, direttore dell’Ente di Gestione. Nel corso degli anni, il progetto ha proposto una strategia di recupero funzionale per le aree terrazzate della Valle Antrona. Il paesaggio terrazzato è un carattere distintivo del territorio transfrontaliero, che è spesso localizzato in aree di grande valenza ambientale (aree protette, siti Natura 2000, territori UNESCO). “Questo percorso è molto importante per il nostro Ente Parco perché consente di riscoprire le radici del territorio della Valle Antrona per poi poterle restituire alla comunità locale, anche in un’ottica di valorizzazione multifunzionale e turistica”, spiega Vittoria Riboni, presidente delle Aree Protette dell’Ossola.

All’inaugurazione erano presenti, tra gli altri, Claudio Minacci e Roberto Bertolacci, rispettivamente presidente e consigliere dell’As.Fo. Terraviva, l’Associazione Fondiaria che, nell’ambito del progetto SOCIAAALP, coltiva, insieme ad altre aziende agricole associate, i terrazzamenti recuperati dal progetto. E poi, Stefano Bellotti, sindaco di Borgomezzavalle – partner del progetto SOCIAAALP, Renato Boschi e Sauro Zani, in rappresentanza delle sezioni CAI di Villadossola e Domodossola, le Guide dei Parchi dell’Ossola, lo staff delle Aree Protette dell’Ossola e la vice presidente Lisanna Cuccini, Simona Negri dell’Azienda Agricola Alveare Ossolano, che coltiva lavanda sui terrazzamenti di Viganella.

“Le fotografie sono il risultato di riprese aeree, realizzate con l’uso del drone. È un lavoro lungo tre anni, perché le immagini sono state scattate in diversi momenti dell’anno e poi sono state ricomposte in un puzzle; per questo motivo le foto appaiono come se fossero state scattate con un obiettivo grandangolare” continua il fotografo Roberto Bianchetti.

La mostra sarà visitabile presso l’Ossola Outdoor Center fino al 15 febbraio 2023.

Per maggiori informazioni sul progetto Interreg Italia-Svizzera INTERRACED-Net, consultare la pagina di progetto a questo link.

Per informazioni sul progetto SOCIAAALP, consultare il sito https://sociaaalp.areeprotetteossola.it/