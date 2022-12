Imprese Vco: cautela e incertezza per i primi mesi del 2023 

Alla vigilia del nuovo anno, i dati che emergono dall’indagine congiunturale previsionale per il primo trimestre 2023, condotta tra le aziende associate all’Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola, sono improntati alla cautela e caratterizzati da una diffusa incertezza: il perdurare del conflitto russo-ucraino e quello dei costi legati all’energia, al gas e alla logistica, influenzano in maniera non positiva l’outlook.

A fronte di una lieve ripresa delle previsioni sull’occupazione, diminuiscono infatti gli indicatori legati alla produzione e agli ordinativi, mentre continua a salire – seppur lievemente - la previsione di ricorso alla cassa integrazione.

Alcuni dati numerici: l’11,8% delle aziende interpellate prevede un incremento della propria forza lavoro, mentre per più del 75% di esse, tale livello rimarrà invariato. Oltre il 60% delle imprese pensa di riuscire a mantenere la propria produzione sui livelli di fine 2022, mentre il 26,4% delle intervistate si attende un calo. Si registra una flessione, rispetto all’ultimo trimestre 2022, dell’indicatore riferito agli ordinativi totali, che si attesta al – 14,7; l’export, invece, resta su valori positivi (+3,4). Il 65% delle aziende interpellate pensa che si registrerà un ulteriore incremento dei prezzi di energia, logistica e trasporti, mentre sono più ottimistiche le previsioni riferite al costo delle altre materie prime.

“Le preoccupazioni – ha affermato il Presidente di Unione Industriale VCO Michele Setaro - non mancano, ma non è il caso di affliggersi: ci sono vari motivi che ci inducono a essere fiduciosi per il prossimo futuro. In primis penso al Programma Regionale FESR 2021-27, che con una dotazione di quasi 1,5 miliardi di euro, consentirà di sostenere il sistema piemontese e anche quello del VCO, nell'affrontare le grandi sfide per lo sviluppo, coniugando rilancio della competitività e crescita sostenibile e inclusiva. Anche la nostra Unione Industriale, come sempre, farà la sua parte a supporto delle aziende, rafforzando i propri servizi tradizionali e implementando quelli più innovativi, volti, per esempio, al sostegno della transizione digitale e tecnologica delle aziende e ad un loro miglior posizionamento sui mercati internazionali; la nostra Associazione continuerà poi a svolgere assiduamente il ruolo di trait d’union tra l’universo imprenditoriale e il mondo scolastico, e a monitorare costantemente il mercato dell’energia elettrica, garantendo altresì condizioni di fornitura di riguardo attraverso l’operato del Consorzio VCO Energia”.

A livello regionale, il migliaio di aziende piemontesi intervistate confermano il clima di attesa e di cautela diffuso nel VCO: il 66,6% si aspetta aumenti energetici, il 61,2% teme per aumenti dei costi di logistica e trasporti, dati regionali in linea con quelli della nostra Provincia. Per quanto riguarda la produzione, il 19,8% delle imprese prevede un aumento dei livelli di attività, mentre il 65% circa ritiene di poter mantenere i valori precedenti. Anche per l’occupazione, i dati piemontesi indicano che il 17,8% ne prevede un aumento, contro il 7,9% che si attende invece una riduzione.

“Per il 2023 l’analisi congiunturale presenta il sistema impresa Piemonte con indicatori in linea con i trend di quest’anno, questo anche grazie alla grande eterogeneità delle produzioni e dei settori in cui operano le nostre aziende. Anche l’industria del turismo sembra aver ripreso i trend pre-pandemia. Le incertezze e possibili criticità restano, davanti a noi c’è soprattutto un’occasione per accelerare la trasformazione e le transizioni nella nostra industria. Ciò avverrà se l’utilizzo dei fondi del Pnrr e della programmazione 2021-2027 nei prossimi mesi sarà rapido ed efficace, e riuscirà a coinvolgere al massimo il tessuto produttivo piemontese, con un’attenzione particolare alla formazione e all’aggiornamento continuo per studenti, imprese e lavoratori. È una visione strategica di grande concretezza, che deve essere al centro di una sinergia determinate tra pubblico e privato. Solo così riusciremo a dare un’attenzione strutturale al mondo produttivo ma anche alla tenuta della coesione sociale, perché sono crescenti le difficoltà e le insicurezze che le famiglie stanno affrontando” ha commentato Marco Gay, Presidente di Confindustria Piemonte.