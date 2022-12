Craveggia, alle scuole giochi da giardino in memoria della maestra Emilia Selva

Sono sentimenti di tristezza quelli che accompagnano tutti coloro che hanno conosciuto la maestra Emilia Selva, scomparsa poco tempo fa, prematuramente, a 64 anni. Il suo ricordo e il suo esempio rimarranno indelebili in tutti i suoi alunni, come pure nelle sue colleghe che per tanti anni l’hanno avuta al loro fianco a scuola.

In particolare, i bambini e le insegnanti delle Scuole dell’infanzia e primaria di Craveggia ringraziano di cuore, dalle colonne di Ossolanews, le famiglie degli ex alunni e degli alunni attualmente frequentanti che hanno donato dei giochi per il giardino, in memoria della cara maestra Emilia Selva. “Emilia – fanno sapere dalla scuola - per quasi trent’anni, con professionalità e dolcezza, ha saputo accompagnare nella crescita i nostri bambini. Un grazie speciale lo rivolgiamo anche alla famiglia Ferrari - Bonzani per la donazione di materiale didattico”.