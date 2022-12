Gli auguri di buone feste del sindaco Lucio Pizzi ai domesi VIDEO

Anche quest'anno il sindaco di Domodossola rivolge alla cittadinanza il proprio messaggio augurale per le festività e per l'anno che si appresta ad iniziare.

Il tempo di Natale induce a riflessioni sui comportamenti e sulle attività sviluppati nel corso dell’anno che va a terminare e che rappresenta, come sempre, un virtuale giro di boa.

Una sorta di autoesame cui ognuno di noi si sottopone quasi naturalmente, anche nell’ottica di guardare al futuro con buoni propositi.

Dopo esserci lasciati alle spalle la fase più acuta della pandemia avremmo sperato in un periodo di ripresa senza ulteriori scogli, ma purtroppo ci siamo ritrovati avvolti dai venti di guerra e pressati dai rincari energetici e dall’inflazione.

Ciò nonostante nella nostra amata Città è generalmente tornata la voglia di esserci, di dimostrare che siamo ancora una comunità piena di vita e di energia.

L’Amministrazione Comunale, che mi onoro di guidare, ha cercato con ogni possibile sforzo - dal completamento di importanti opere pubbliche alla ripartenza di significativi appuntamenti culturali, quali la grande Mostra e la quarta edizione di Domosofia - di agevolare questi sentimenti. Con lo stesso spirito non abbiamo esitato nel decidere di addobbare ed illuminare la Città come sempre fatto, persino nei momenti più bui degli ultimi due anni.

Non è questa però l’occasione per prodursi in una mera elencazione di cose fatte o da fare: è invece il momento propizio per un messaggio di augurio sincero che desidero rivolgere a tutti i miei concittadini.

E in questo augurio il mio pensiero va ad una parola che in questo anni ho cercato di interpretare al meglio nello svolgimento del mio ruolo: vicinanza.

Dall’inizio del mio mandato ho cercato di stare vicino alla nostra Città, alla nostra Comunità, ogni mese, ogni settimana, ogni giorno, ogni momento.

Così ho fatto e così continuerò a fare, vivendo il mio impegno con il sentimento di chi ama profondamente Domodossola.

Nel tempo di Natale, gli auguri del Sindaco a tutti i domesi combaciano con il rinnovo della promessa che l’impegno per il bene comune non verrà mai meno.

A Tutti Voi auguro di cuore un felice Natale e un nuovo anno ricco di salute e di serenità.

Lucio Pizzi

Sindaco di Domodossola