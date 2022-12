Fermata due volte la sera di Natale, in tutti e due i controlli trovata con cocaina in auto

Nell'ambito delle attività di controllo effettuate dalla Sezione Volanti della Questura del VCO nelle giornate delle Festività natalizie appena trascorse, sono state elevate sanzioni amministrative per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente. In particolare, nella serata del 25 dicembre, durante un posto di controllo in una località nota per lo spaccio di sostanze stupefacenti, gli Agenti dell'Ufficio prevenzione generale e Soccorso pubblico hanno fermato un'auto sospetta con a bordo due persone, un uomo ed una donna.

Quest'ultima, di circa 50 anni, residente in provincia, ha mostrato agli operatori un atteggiamento sospetto ed alquanto agitato, tale da indurre gli stessi ad approfondire. È emerso così che gli stessi, fossero già stati fermati nel corso della medesima serata da un pattuglia dei Carabinieri che nell'occasione aveva già sorpreso la donna con della sostanza stupefacente, procedendo in merito. Fermata successivamente, la stessa aveva fatto un nuovo rifornimento nella speranza, probabilmente, di riuscire a consumarla. Veniva invece nuovamente fermata con la contestazione della sanzione amministrativa della detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, avendo al seguito circa 1 grammo di cocaina e la sostanza è stata sequestrata.