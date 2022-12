Tutte le informazioni su Polygon e la sua crypto MATIC

Cos'è MATIC e cosa si può comprare con questa criptovaluta

Per rimanere al passo con gli sviluppi nel mondo della DeFi (Finanza Decentralizzata) e avere un approccio consapevole al settore, è sempre più importante informarsi, studiare e capire come funzionano le blockchain e le criptovalute più interessanti. Cerchiamo allora di fare un po’ di chiarezza sulle funzionalità dell’ecosistema Polygon (MATIC) provando a fugare i dubbi più frequenti sull’argomento

Iniziamo con il dire che le prime perplessità derivano dal nome. La rete di Polygon era infatti in precedenza nota come Matic, quando venne lanciata nel 2017, ma in seguito ad un rebranding, avvenuto nel 2021, ha cambiato nome in Polygon mantenendo invariato quello della sua crypto: MATIC.

Cos’è Polygon?

Polygon è un network costruito sulla blockchain di Ethereum per garantire maggior velocità e scalabilità. Viene definita layer-2 o sidechain, perché funziona in parallelo e utilizza la stessa architettura di quella di Ethereum.

Polygon, come soluzione di secondo livello integra un gran numero di progetti basati sulla rete di Ethereum, e contribuisce in questo modo ad alleggerirla.

In poche parole, Polygon è pensata allo scopo di migliorare la scalabilità delle transazioni rendendole più veloci ed economiche: la rete può elaborare 65.000 transazioni al secondo.

Cos’è MATIC?

MATIC è la criptovaluta nativa della rete Polygon. Entrando più nello specifico è un token di tipo ERC-20, questo lo rende compatibile con diverse altre valute digitali basate su Ethereum.

Il token MATIC si occupa, attraverso lo staking, di garantire la sicurezza della rete Polygon. Inoltre viene utilizzato per pagare le commissioni delle transazioni e per la governance dell’intero ecosistema.

Vediamo adesso quali sono i pro e i contro di questa specifica rete. Iniziamo elencando quelli che sono i punti di forza principali di Polygon e della sua criptovaluta MATIC:

Alta velocità di elaborazione per le transazioni;

Le commissioni richieste per le transazioni sono davvero basse.

Quali possono essere allora gli svantaggi? In primo luogo, come soluzione Layer 2 Polygon è strettamente connessa ad Ethereum ed è perciò una blockchain non completamente autonoma.. Questo vuol dire che se Ethereum subisse interruzioni per lungo periodo o cessasse di esistere il problema ricadrebbe anche su Polygon e sulla sua criptovaluta MATIC.

Ethereum, dopo il suo aggiornamento noto come The Merge, è passato dal meccanismo di consenso Proof-of-Work al Proof-of-Stake noto per la maggiore velocità dei processi di convalida delle transazioni e più alta scalabilità. Nonostante questo, Polygon, continua ad attirare l’interesse degli utenti grazie alle sue bassissime commissioni e alla sua grande velocità di elaborazione delle transazioni.

Cosa puoi comprare con MATIC?

Il token MATIC può essere speso o scambiato ma serve anche a pagare, le commissioni all’interno della blockchain Polygon. Non viene generalmente molto utilizzato per comprare all’interno di store fisici o digitali che accettano le criptovalute, può essere utilizzato per guadagnare ricompense tramite lo staking.

Lo stalking è il meccanismo che consente alla rete di Polygon validare le transazioni e di conseguenza di essere sicura e funziona grazie alle ricompense. Bloccando i MATIC in un portafoglio dedicato si guadagnano infatti ricompense come premio per aver garantito la sicurezza della rete.