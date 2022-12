L’imprenditore Brignone intervistato al Tg3 Piemonte come esempio di start up di successo

L’imprenditore verbanese Renato Brignone (nella foto) è stato intervistato al Tg3 Piemonte come esempio di start up di successo. Il servizio è andato in onda nei giorni scorsi. Brignone, va ricordato, ha inventato e brevettato le Tompoma, stampelle altamente tecnologiche utilizzate, per esempio, da diversi da sportivi infortunati.

“Dal punto di vista dei tempi decisionali essere una start up è fantastico perché è tutto molto veloce, al contempo è tutto molto delicato valutato che ogni decisione è un rischio. La start up non ha le spalle grosse”, ha detto Brignone al Tg3 regionale. Va rimarcato che al progetto Tompoma collabora in maniera importante, come investitore, il gruppo Altair di Villadossola.

“Il suo ingresso ha rallentato un po’ i tempi di innovazione, ma ci ha dato solidità”, ha detto sempre Brignone, che ai microfoni del telegiornale del Piemonte ha anche anticipato di aver già depositato due nuovi brevetti. Le start up innovative nella nostra regione e iscritte all’apposito registro nazionale sono poco meno di 800. Stanno crescendo di numero e di volume, ma l’indice di sopravvivenza garantita, da 2 a 5 anni, è più basso rispetto ad altre regioni del Paese.