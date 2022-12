Torna la cena di Capodanno in oratorio

Dopo lo stop legato alla pandemia dello scorso anno torna a Villadossola la tradizionale cena di Capodanno organizzata dalla parrocchia in oratorio. La festa comunitaria per gli auguri di buon anno sarà anche l'occasione per festeggiare l'inizio dei lavori che interesseranno l'area esterna dell'oratorio.

Ricco il menù proposto con antipasti, due primi , l'immancabile cotechino con lenticchie, il secondo con contorni, formaggi, frutta, panettone e pandoro, caffè e ammazza caffè. Il costo è di 25 euro per adulti e 15 per ragazzi. Prenotazioni a don Alberto 349-7786151 fino esaurimento posti.