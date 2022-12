Croce Rossa, corso per operatore sociale e 4 posti per il servizio civile

Corso per operatore sociale generico organizzato dalla Croce Rossa di Domodossola. L'attività formativa si svolgerà dal 9 al 22 gennaio ed è rivolta a persone con età compresa tra i 18 e i 65 anni. Per iscrizioni o informazioni è possibile telefonare dal lunedì al venerdì in orario d’ufficio al numero 0324 242614.

Il comitato domese segnala inoltre che sono disponibili 4 posti per il Servizio Civile Universale. La scadenza delle candidature sarà alle ore 14 di venerdì 10 febbraio 2023.Il sito https://cri.it/cosa-facciamo/volontariato/servizio-civile/ è stato aggiornato con le informazioni necessarie per consentire agli aspiranti volontari di poter fare domanda.