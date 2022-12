''Il Comprensorio Vco 3 faccia il piano di depopolamento per il cinghiale''

Questa la lettere scritta da Arci Caccia al Comitato di gestione del Comprensorio alpino Vco 3 in merito alla caccia al cinghiale.

‘’E' il calendario venatorio regionale che stabilisce in modo preciso le specie cacciabili e i periodi di caccia nell'annata Venatoria 2022/2023.

A questo occorre attenersi da parte dei vari istituti faunistici (ATC,CA,AFV,AATV).

Il punto Q) del Calendario nell'allegato A fissa, per la specie cinghiale, la possibilità del prelievo in forma di caccia programmata dal 18 settembre al 18 dicembre e impone a tutti gli istituti venatori di deliberare piani numerico-selettivi per il cinghiale nel periodo fra il 19 dicembre e il 30 gennaio con una suddivisione territoriale dell'intero istituto in zone ; a sua volta detti piani vanno comunicati al settore “Conservazione e Gestione fauna selvatica” della Regione che, previa istruttoria tecnica, ne verifica la coerenza con le disposizioni regionali e ne propone l'approvazione alla Giunta Regionale.

Quindi i piani numerico-selettivi per il cinghiale per detto periodo: 19 dicembre /30 gennaio sono obbligatori anche al fine di attuare il Piano di depopolamento previsto in Piemonte.

Il comitato di Gestione del CA VCO 3 ha predisposto il Piano di prelievo selettivo? Lo ha inviato alla Regione? Ne ha ricevuto risposta? E soprattutto qual è il contenuto del Piano? Se c'è?

Ora è cosa arcinota che la popolazione della specie cinghiale è da anni in forte crescita numerica con un impatto molto negativo sulle coltivazioni agricole.

Intere coltivazioni vengono danneggiate, i raccolti distrutti, colpiti i redditi degli agricoltori.

Non è possibile che questo situazione si protragga ancora ; è necessario ridurre drasticamente la quantità di cinghiali presenti sul territorio per rispetto di chi dal lavoro della terra trae risorse economiche per vivere.

Occorre agire con determinazione e attuare il piano di depopolamento con l'impegno di cacciatori ed agricoltori. L'obiettivo che la Regione si era data per il 2022 era di abbattere 50.000 cinghiali, ma ad oggi risulta che siano stati abbattuti poco più di 12.000 capi.

Raccolti distrutti, prati disfatti, ambiente fortemente danneggiato.

L'agricoltore lavora per produrre beni per la collettività e per avere reddito per sé e la sua famiglia; è frustrante vedere i propri raccolti distrutti dopo tanta fatica e tante spese.

Ottenere i risarcimenti per i danni subiti – pochi e tardivi – non è l'obiettivo di ogni agricoltore.

Se non si dà continuità all'azione di contenimento della specie cinghiale si disincentivano coloro che nella montagna e nelle valli rimangono a presidio del territorio.

E anche le risorse pubbliche per risarcire coloro che subiscono danni alle coltivazioni finiranno di decrescere fino ad esaurirsi.

Quindi occorre agire con determinazione e continuità: siamo già in forte ritardo.

E' una necessità della collettività, sia di chi produce beni, sia di chi vuole percorrere le strade senza incorrere in incidenti – a volte mortali – con cinghiali e caprioli.

Agire uniti agricoltori e cacciatori. Solo questa alleanza sarà vincente.

L'interesse venatorio, che è legittimo, coincide con l'interesse più generale di tutta la società.

Noi come ARCI Caccia difendiamo il diritto al prelievo venatorio e mettiamo i cacciatori al servizio degli agricoltori, dell'ambiente e della natura.

Il Comprensorio Alpino del VCO n. 3 da che parte sta? Come mai il Comitato di Gestione non ha adottato il piano di depopolamento impedendo il prelievo selettivo del cinghiale nel mese di gennaio 2023? Quali sono le motivazioni addotte? Paura del bracconaggio di altre specie? Si faccia vigilanza; si prevenga; si colpisca e punisca chi ha colpe.

Il CA VCO 3 faccia il piano di depopolamento e consenta il prelievo, è ancora in tempo.