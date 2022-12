Le previsioni meteo per Capodanno

Fino a lunedì la graduale espansione dell'anticiclone nord-africano verso il Mediterraneo occidentale garantisce cieli soleggiati sui rilievi alpini, ma flussi umidi meridionali in pianura apportano nubi basse e pioviggine sull'Appennino. "Il contrasto barico tra l'anticiclone nord-africano e una vasta saccatura polare presente sull'Europa occidentale manterrà - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - la ventilazione sostenuta a ridosso delle zone alpine"

SABATO 31 DICEMBRE 2022

Nuvolosità: sul settore sudorientale nubi compatte e persistenti. A nord del Po al mattino soleggiato a tutte le quote ad eccezione di locali addensamenti sulle Alpi occidentali, nel pomeriggio nuvolosità in graduale aumento per nubi basse su pianure e colline. Foschie e locali nebbie in pianura nelle ore più fredde. Precipitazioni: dal pomeriggio pioviggine sulle zone appenniniche, in parziale estensione ai primi tratti collinari adiacenti dalla sera. Zero termico: in aumento fino ai 3400-3500 m, con valori inferiori, sui 3100-3300 m, sull'arco alpino. Venti: sulle Alpi da ovest, moderati in graduale intensificazione nel corso della mattinata con locali rinforzi nelle vallate occidentali, moderati da sudovest sull'Appennino e sulle colline di Astigiano e Alessandrino; calmi in pianura

DOMENICA 1 GENNAIO 2023

Nuvolosità: cielo soleggiato sulle Alpi e nuvoloso altrove, con foschie e locali nebbie nelle ore più fredde. Precipitazioni: pioviggine su Appennino e pianure orientali. Zero termico: in calo su 2100-2200 m a nord e 3000 m a sud. Venti: forti da sudovest sulle Alpi e moderati da sud sull'Appennino fino ai tratti collinari adiacenti, calmi in pianura