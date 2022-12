Crevoladossola, bilancio più che positivo per l'amministrazione Ferroni

Come scritto dal sindaco nel suo messaggio augurale, il 2022 è stato “un anno di grande impegno ma anche di grandi soddisfazioni” per l'amministrazione comunale di Crevoladossola che vede nel mirino, per il 2023, traguardi altrettanto ambiziosi e importanti.

Con i fondi del Pnrr per il nuovo asilo (1.950.000 euro) assegnati nelle scorse settimane, viaggia infatti su quasi 6 milioni il valore dei cantieri (insieme a nuova scuola elementare e nuova sede municipale) messi in campo dall'amministrazione Ferroni per i prossimi mesi. Una cifra imponente per un Comune di 4.500 abitanti, come ha sottolineato con soddisfazione in conferenza stampa nei giorni scorsi il sindaco, per una serie d'interventi che centrano con precisione gli obiettivi programmatici della Giunta.

Dopo la ristrutturazione delle scuole medie e le nuove scuole elementari di Preglia pronte per il prossimo settembre, con il nuovo asilo si delinea il nuovo polo scolastico cittadino. “Un'eccellenza unica nel territorio ossolano e che si inserisce in un progetto generale -così il sindaco Ferroni- che ridisegna la struttura urbanistica e dei servizi del Comune”.

In programma, dicevamo, anche lo spostamento degli uffici comunali in villa Cesconi Renzi, un investimento con fondi comunali da 600mila euro che consegnerà alla comunità la prima parte dei nuovi spazi municipali. Allo studio anche un progetto di fattibilità che interessa il parco dell'edificio.

Attenzione, sottolinea il sindaco, anche per il rilancio del centro storico e del sistema delle frazioni, dove risulterà strategico il turismo sostenibile. In questa direzione si è mosso il Progetto E-Bike (36mila euro), per riscoprire il territorio con una mobilità lenta e green. A Oira interventi per la nuova piazza nel centro storico (60mila euro) e, in attesa di una ditta disponibile, il parcheggio in località Villa (20mila). Tra quanto fatto, l'amministrazione segnala anche le reti paramassi a Caddo (lavoro in esecuzione con opere per 200mila euro). Infine il Piano asfalti per il 2023 mette a bilancio lavori per 95mila euro.