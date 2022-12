Nuovo impianto gestione rifiuti, la minoranza di Premosello chiede approfondimenti

“Non siamo contrari alla alienazione dei terreni comunali o alla realizzazione dell’impianto di recupero di rifiuto organico e vegetale finanziato con i fondi del Pnrr, ma per poter esprimere con consapevolezza un voto relativo all’atto fondamentale che il nostro Comune si accinge a compiere, avremmo voluto ricevere alcuni approfondimenti di carattere tecnico e avremmo voluto che si informasse la popolazione del progetto di previsione”. È quanto ha dichiarato giovedì in consiglio comunale il capogruppo di minoranza Andrea Monti in merito al punto 6 all'ordine del giorno relativo alla vendita al Consorzio Rifiuti Vco dei terreni comunali in località Bovere a Cuzzago.

In seguito alla mancanza di informazioni tecniche la minoranza ha così chiesto di rinviare la trattazione e la votazione del punto all’ordine del giorno ponendo “la questione sospensiva” prevista dal Regolamento del Consiglio comunale.

“L’illustrazione dei punti richiesti con conseguente votazione in ordine alle alienazioni dei terreni -sottolinea l'opposizione- si sarebbero potuti svolgere in un Consiglio Comunale pubblico in adunanza 'aperta' per permettere la partecipazione dei tecnici esterni che avrebbero illustrato il progetto di fattibilità dell’impianto agli atti da gennaio 2022 e citato nella delibera dell’assemblea consortile tenutasi il giorno 24 novembre a cui ha partecipato, personalmente, il sindaco”

Tra le informazioni richieste dalla minoranza, una descrizione sommaria della scelta tecnologica relativa all’impianto che si andrà a realizzare, una planimetria nella quale sia indicata l’esatta localizzazione della struttura e i criteri con cui sono stati individuati i percorsi stradali per accedervi. E inoltre informazioni sulle opere di mitigazione e sulle considerazioni di carattere ambientale. La minoranza ha chiesto anche di conoscere le eventuali ulteriori ricadute economiche positive per il territorio comunale e come l’amministrazione comunale intende interfacciarsi con il Consorzio Rifiuti del Vco e quali saranno i passi amministrativi successivi.

“Al termine dell’intervento -così Monti- abbiamo sentito dire dal sindaco che si augura che il progetto venga illustrato alla popolazione e abbiamo sentito l’assessore competente dire che non esiste progetto... La maggioranza, compatta, ha votato contro la richiesta di spostamento del Consiglio comunale in attesa di ottenere informazioni che riteniamo essenziali”.