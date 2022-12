Padre Umberto Muratore e la sua rubrica su Radio Maria

La morte di padre Umberto Muratore lascia un grande vuoto anche nei radioascoltatori di Radio Maria, l'emittente cattolica alla quale il padre rosminiano collaborava da anni conducendo la rubrica “Le ragioni della fede in un mondo che cambia”. Le trasmissioni venivano poi caricate nel sito. L'ultima registrazione risale al 27 giugno di quest'anno ed è intitolata “Testimoni nella risurrezione”.

Nel corso della trasmissione, che riascoltata oggi pare un suo testamento spirituale, padre Muratore ha ricordato che compito principale di ogni battezzato è portare la lieta notizia che Cristo è Risorto. “Rammentare la risurrezione per se stessi e per gli altri – diceva Padre Muratore - è una medicina di immortalità prodigiosa. Questa è una notizia che non ha equivalenti su questa terra, non si può colmare con nessun altra notizia. E' come tenere acceso un fuoco interiore nella notte dello spirito, come ravvivare un'umanità stanca e delusa, come portare acqua fresca di sorgente ad una società assetata di spirito".

“Nella vita ho cercato di coltivare la filosofia cioè l'esercizio dell'intelletto e della ragione. Ebbene più vado invecchiando, più mi persuado che a salvarci non è la filosofia – confidava ai radioascoltatori - ma la religione, il vivere con Cristo. Testimoniare la Risurrezione di Cristo e quindi per partecipazione la nostra risurrezione ha un merito enorme – aggiungeva - rompere il muro della vita terrena che tiene come in una prigione l'umanità. Recuperare l'attività degli occhi dello spirito che cercano la luce dell'eterno, riaccendere l'anelito dell'immortalità che trionfa sulla morte”.