Fondazione Comunitaria, nel 2023 non solo emergenza ma progetti strategici

Nel 2023 tornano nel Vco i 5 milioni di fondazione Cariplo destinati ai progetti Emblematici Maggiori. Alla Fondazione Comunitaria, il cui presidente Maurizio De Paoli fa parte della Commissione di valutazione, il compito di fornire supporto a chi intende presentare progetti.

Più in generale, nell’anno che sta per iniziare, De Paoli intende affiancare agli interventi emergenziali – conseguenze della pandemia, profughi ucraini – che necessariamente dovranno continuare “impostare i nostri programmi in maniera più ampia per tenere fede allo scopo per il quale sono nate le Fondazioni di Comunità, quello di concorrere a promuovere il benessere e la qualità della vita nei territori di loro competenza. Il 2023 sarà anzitutto l’anno in cui la Fondazione si metterà in ascolto della comunità, aprendosi al confronto con gli enti locali e il mondo del volontariato e della cooperazione sociale per censire i bisogni e le risorse in grado di dar loro risposta”. “Un altro dei nostri impegni prioritari – prosegue De Paoli – sarà quello di offrire al mondo del volontariato un supporto formativo e gestionale e di promuovere le reti in grado di unire le forze per affrontare progetti di più ampio respiro”.

Accanto ai bandi su arte, cultura, formazione, tutela del patrimonio storico, artistico e paesaggistico, anticipa il presidente, “daremo vita ad una iniziativa che dovrà vedere i giovani protagonisti, sia in fase di progettazione che di realizzazione di progetti pensati da loro e per loro”.