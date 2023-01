Don Barone nel Te Deum di fine anno: "Dobbiamo capire che c'è più gioia nel dare che nel ricevere"

Questa sera, al termine dell’anno, ringraziamo.

Lo facciamo sia personalmente che assieme, per questa bellissima casa comune che ci unisce.

“In ogni cosa rendete grazie” invita l’apostolo. Ringraziamo di tutto, perché in ogni cosa, anche in quelle più difficili e insostenibili, possiamo sempre vedere “lo spiraglio di luce che ci fa sentire infinitamente amati da Dio”.

“La gratitudine sarà sempre più grande del dolore”, scriveva Etty Hillesum mentre stava per essere portata sui treni diretti nei campi di concentramento nazisti, dove venne uccisa, ma senza che il male inquinasse la sua anima perché questa era piena di Dio.

Se abbiamo poca gratitudine non è perché abbiamo ricevuto poco. Anzi!

Spesso non sappiamo riconoscere i tanti doni che abbiamo.

Li scambiamo per diritto, merito, possesso oppure, presi dai nostri affanni come Marta, ci sentiamo addirittura abbandonati da Gesù.

Abbiamo preteso molto e atteso poco.

Quanto tutto diventa pretesa siamo sempre scontenti e finiamo per fare crescere il rancore.

Chi attende, guarda con speranza il futuro e lavora per questo, gioisce di quello che ha e che è, si sa accontentare.

“Accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: Non ti lascerò e non ti abbandonerò” (Eb 13,5), ricorda la lettera agli Ebrei.

Accontentarsi è tutt’altro che rinuncia, ma matura consapevolezza di quello che si ha e serena ricerca di quello che serve non per sé ma per gli altri.

Così i cinque pani saziano tutti: se si condivide il poco che si ha.



La vita non dipende da quello che abbiamo, tanto che finiamo per vivere…

“di cose e non si sa più per cosa”,

“si hanno tanti beni, ma non si fa più il bene”,

“le case si riempiono di cose, ma si svuotano di figli”,

“si butta via il tempo nei passatempi, ma non si ha tempo per Dio e per gli altri”.

E quando si vive di fatto per le cose, queste non bastano mai, l’avidità cresce e gli altri diventano intralci nella corsa e così si finisce per sentirsi minacciati e, sempre insoddisfatti e arrabbiati, si alza il livello dell’odio.

Ancora non riusciamo a capire che c’è più gioia nel dare che nel ricevere, perché se non riceviamo pensiamo di non contare, di non avere valore, di subire qualche ingiustizia.

Quando doniamo ci sembra di privarci del nostro, invece di possederlo proprio perché lo regaliamo!

Ringraziamo perché è il primo modo per riconoscere che abbiamo ricevuto molto, per scrollarci di dosso il pretendere, per non impadronirci dei doni come fossero un merito e soprattutto per ricevere insieme al dono anche il donatore e potere godere del suo amore.

Allora sì che i doni diventano preziosi!

Essi non sono anonimi!

Non troviamo qualcosa ma Colui di cui abbiamo bisogno, verso cui abbiamo un debito di amore perché ha fiducia di noi, e chiede solo amore.

Siamo aiutati dalla gioia semplice del bambino che è nato per noi, dalla sua onnipotente fragilità nella quale si rivela tutto l’amore di un Dio che non resta lontano e si affida a noi perché impariamo ad affidarci a Lui.

Quanto è diversa la sua gloria da quella, così penosa, artefatta, esibita, del mondo!

Lasciamoci amare da Lui ed impariamo da Lui la semplicità dell’amare!

Lo scorrere del tempo ci induce ad un serio esame di coscienza e a non rimandare le decisioni, come se avessimo sempre tempo.

Per farlo abbiamo bisogno di metterci di fronte a Dio.

Ci serve sentire personalmente il suo amore per capire chi siamo, lasciarci giudicare da Lui che è la verità e che illumina tanta oscurità del nostro cuore.

Abbiamo bisogno di perdere tempo con Gesù, smettendo di agitarci, perché nella preghiera e nella carità troviamo il senso del nostro cammino e la nostra missione.

Chiudiamoci nella stanza del nostro cuore, ascoltando senza barriere la sua parola rivolta a noi.



Lasciamoci raggiungere e guardare da Dio, poveri come siamo, senza scappare, perché il suo amore permetta di capire i nostri atteggiamenti e le loro conseguenze, di scoprire il peccato, di chiedere perdono, di dare valore al tanto che abbiamo e a quello che siamo.

Cerchiamo di far stare meglio gli altri dando in elemosina il nostro cuore e anche regalando il nostro tempo, che così alla fine staremo meglio tutti.

Ringraziare, esaminarci e infine scegliere.

C’è tanta sfiducia dentro e fuori di noi, che questa diventa un sistema difensivo e quindi aggressivo, non coltivando più la speranza di cambiare questo mondo o, semplicemente, di renderlo migliore di come lo abbiamo trovato.

Stiamo restaurando la nostra Collegiata.



Vorrei che questo segno, così distintivo della nostra città, lo restaurassimo ognuno di noi con l’attenzione e la sensibilità per il nostro prossimo, con il perdono che ricostruisce quello che il peccato rovina, con l’interesse invece dell’indifferenza, con l’arte straordinaria dell’amore che ripara i guasti prodotti dall’indifferenza.

Restauriamo le relazioni con le persone perché tanti sperimentino la maternità della Chiesa, con l’ascolto e gli umanissimi sentimenti del Vangelo! Dipende da noi.

Altrimenti finiamo a parlare sopra gli altri o ad azzittirli o a lasciarli isolati.

Occorre tanta misericordia vera, che va oltre la misura perché questa non è indicata da noi ma dalla necessità e diventa sguardo, sorriso, tanta sensibilità.

Non basta fare quello che “posso”, dobbiamo sempre cercare di fare quello che “serve”.

Tutto può essere riparato dalla misericordia che rende nuovo ciò che è vecchio.

Il restauro inizia da non abituarsi al male o da non pensare che non è affare mio, ma da riparare le relazioni e le condizioni del prossimo con i piccoli gesti, concreti e possibili a tutti.

Non pensiamo che farlo non serva a niente!

La vita, dall’inizio del suo concepimento sino alla fine, ha bisogno di tanto amore, possibile a ognuno.

E se debbo chiedere, come ogni anno, un impegno a me stesso e a tutti, vorrei chiedere il dono della pazienza.

Non si ripara e non si rende bello quello che è rovinato senza pazienza, che Dio ci aiuti a sapere aspettare, a non etichettare subito, a non esigere risposte immediate.





A essere perseveranti nonostante le difficoltà e le delusioni, ma a guardare oltre lo spazio perché solo nel tempo si rivela la bellezza che c’è nelle cose e nelle persone.

Guardiamo avanti con speranza, non certo con oroscopi fantastici o tarocchi, maghi e cartomanti sono solo ciarlatani.

Carissimi io vi benedico. E vi chiedo di benedirvi gli uni gli altri, di dire del bene, in questa notte di passaggio, e domani, quando vi sveglierete.

Di dire del bene, senza cedere alla lamentazione o allo scoraggiamento.

Di dire e di fare del bene senza avere paura della fiducia.

Dio dice del bene e fa del bene, è in mezzo a noi in tutta la sua disarmante bellezza, la sua nudità assoluta, la sua luce che tutto illumina.

Vivete da benedetti, perché amati.

Benedite, perché amate.