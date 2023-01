I politici sciano quasi gratis. È polemica in Vallese

Per i consiglieri di Stato e i parlamentari federali vallesani, lo skipass nel proprio cantone non costa 1'575 franchi, ma solo 100 franchi. Vantaggi anche nei Grigioni dove è già in corso un'indagine. Sta facendo discutere il privilegio concesso ai politici svizzeri che possono sciare a costi relativamente bassi rispetto agli altri svizzeri.

La pratica, molto diffusa in Vallese di regalare o concedere a cifre irrisorie gli skipass a molti dei politici del Cantone, ha indotto il pubblico ministero cantonale ad indagare sul fenomeno. Un'inchiesta è già stata aperta nei Grigioni dove la pratica è diffusa. Pratica invece non in uso in Ticino.