Meriti sportivi e civili, a Druogno riconoscimenti per Giovanna Selva e Mirella Allesina

Giorno che coincide con la patronale, l’ultimo dell’anno, a Druogno. In occasione dei festeggiamenti di San Silvestro l’amministrazione comunale ha voluto tributare due riconoscimenti ad altrettanti cittadini meritevoli. Si tratta di Giovanna Selva e Mirella Allesina.

In occasione di una piccola cerimonia in municipio il sindaco Marco Zanoletti e la sua amministrazione hanno consegnato una targa a Giovanna Selva, per gli importanti meriti sportivi raggiunti finora dalla campionessa mezzofondista druognese. Un secondo riconoscimento è andato invece, per meriti più prettamente “civili”, a Mirella Allesina, impiegata comunale e una delle colonne portanti per tanti lunghi anni del municipio, in pensione dallo scorso mese di giugno.