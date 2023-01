Il fotografo ossolano Gabriele Croppi firma il calendario 2023 di Bell'Italia

È di Gabriele Croppi lo sguardo che scandisce i 12 mesi del calendario di Bell'Italia 2023. Allegato al numero di dicembre della prestigiosa rivista edita dal Gruppo Cairo, il calendario a colori firmato dal fotografo e artista ossolano si apre con una fiabesca immagine di Crampiolo all'alpe Devero, che illustra il mese di gennaio, per chiudersi con una splendida veduta dall'alto del Duomo di Milano.

Nel mezzo scatti dell'arco di Costantino a Roma (febbraio), della cattedrale di Pienza in Toscana, della Basilica di Assisi e tre scorci di mare a giugno, luglio e agosto: di Nardò nel Salento, del tempio greco di Selinunte in Sicilia e dell'Isola Palmaria in Liguria. Piazza Cavour a Rimini, Urbino e Bassano del Grappa le tre località che accompagnano l'autunno. Le fotografie raccolte provengono da servizi pubblicati in precedenza da Bell'Italia. Difatti la curatela del calendario è riservata a quegli autori fotografici che possano vantare una collaborazione di lungo corso con la rivista e una quantità importante di servizi in tutto il Bel Paese.

Raggiunto telefonicamente da Ossolanews, l'artista si trova in questi giorni in Sicilia. In programma un viaggio on the road in camper per terminare un progetto artistico che lo vede coinvolto ormai da 10 anni. Stella polare della ricerca la classicità ellenica della Trinacria filtrata attraverso una visione Metafisica, ispirata in primis a De Chirico: un percorso visivo tra forme archetipe e contemporaneità, inquadrato nell'inconfondibile contrasto in bianco e nero del fotografo ossolano. “Quello a cui sto lavorando -spiega Gabriele Croppi- è in qualche modo il corrispettivo siciliano del mio libro 'New York. Metafisica del Paesaggio Urbano', calato però in un contesto ricco di cultura classica, soprattutto greca e greco-albanese. La mia ricerca interessa soprattutto i luoghi meno battuti dell'isola e l'entroterra e l'obiettivo è cercare approfondire i legami tra la nostra storia artistica e la cultura della Magna Grecia nel mediterraneo”.