Dopo le restrizioni dovute alla pandemia torna a Piedimulera il 6 gennaio il tradizionale “Falò d’là Vegia”.

Il programma prevede il ritrovo in piazza Morandini alle 20.30, alle 20.45 partenza del corteo per le vie del paese fino al torrente Anza. Alle 21 falò e distribuzione di cioccolata e vin brülè. Calza della Befana per i bambini. L’iniziativa è organizzata dagli Amici in Piazza.