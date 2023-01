Nuovo appuntamento con “Made in Montagna”, ciclo di incontri organizzato dalla sezione formazzina del Cai. Il 3 gennaio alla Sala Cinema di Ponte proiezione di due film sullo sci alpinismo, “Donne in controluce” di G. e B. Scarpellini e “Una vita per la montagna. Sci alpinismo in British Columbia” di S. Grynberg. Evento a offerta libera con inizio alle 20:45, il ricavato sarà devoluto al soccorso alpino.