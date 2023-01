Cava Lorgino, la Soprintendenza chiede chiarimenti al Comune

La Soprintendenza alle Belle Arti e al Paesaggio ha chiesto al Comune di Crevoladossola chiarimenti in merito alla delibera riguardante Cava Lorgino, la delibera n.17 del giugno 2022. In pratica chiede ‘chiarimenti sulla delibera e in generale ai procedimenti di alienazione o altre forme di dismissione di beni culturali, ivi inclusi concessioni e permute, eseguiti in assenza della preventiva autorizzazione ministeriale e rammenta la necessità di avviare il procedimento di verifica dell’interesse culturale per gli immobili rientranti rientranti nei dispositivi degli articoli 1-12 del Decreto Legge 42/2004’’.

La Sovrintendenza, inoltre, ‘’relativamente al lavatoio di Villa dell’Oro chiede approfondimenti in merito all’epoca di costruzione del bene al fine di verificare se rientri nei disposti degli articolo 10-12 del decreto legge 42/2004 e in tal caso avviare la procedura di verifica dell’interesse culturale’’.

Ma non solo. La Sovrintendenza chiede alla Diocesi di ‘‘verificare eventuali danneggiamenti all’oratorio di San Bernardo, in località Enso, procedendo in tal caso con le necessarie opere provvisionali di messa in sicurezza e protezione dell’edificio, che dovranno essere descritte e comunicate a questo ufficio’’.

Richieste che partono dalla segnalazioni fatte dal Comitato Conserviamo Crevoladossola sorto di recente e da quella avanzate da Italia Nostra in merito all'espansione dell'attività della cava.