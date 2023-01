Borse di studio Regione, Gavazza (Lega ): "Stanziati 80 milioni di euro per il sostegno al diritto allo studio"

80 milioni di euro sono stati stanziati per le borse di studio, per l’anno accademico 2022/2023 nel bando emesso da Edisu, ente della Regione Piemonte per il diritto allo studio universitario.

«Degli 80 milioni stanziati, il 79,4% pari a 64 milioni di euro sono stati destinati a studenti residenti in Italia, il restante 20,6%, pari a 16 milioni, a studenti stranieri. Il 52,3% dei fondi erogati in Italia, pari a 33 milioni di euro è stato assegnato a 6905 studenti residenti in Piemonte. Dei 33 milioni di euro destinati al Piemonte il 63,9% è stato assegnato a studenti residenti in provincia di Torino, il 12,9% a Cuneo, 5,7% ad Asti, 5,5% ad Alessandria, 3,8% a Biella, 4,2% a Novara, 3,2% a Vercelli e 0,8% al VCO - spiega nel dettaglio Gianluca Gavazza, consigliere regionale del gruppo Lega Salvini Piemonte -. Oltre 30 milioni di euro, pari al 47,7% dei fondi erogati in Italia, sono stati assegnati agli universitari residenti nel resto delle regioni italiane con la seguente suddivisione: Sicilia 24,53%, Puglia 20,85%, Calabria 6,86%, Sardegna 6,71%, Lombardia 6,27%, Campania 5,44%, Liguria 5,24%, Basilicata 3,62%, Abruzzo 3,33%, Lazio 2,80%, Toscana 2,65%, Veneto 2,22%, Marche 2,20%, Emilia Romagna 1,97%, Valle d’Aosta 1,61%, Umbria 1,20%, Molise 1,11%, Friuli Venezia Giulia 0,85%, Trentino Alto Adige 0,54%».

«Il Consiglio regionale con l’approvazione all’unanimità del Disegno di legge 233, che ha previsto un aumento di 6 milioni dello stanziamento regionale, ha coperto al cento per cento le 16.622 richieste di borse di studio universitario 2022/23 - sottolinea il consigliere regionale Gianluca Gavazza -. Per la Regione Piemonte si tratta di uno sforzo senza precedenti, che porta a 39,6 milioni lo stanziamento complessivo, quasi 11 milioni in più rispetto ai 28,8 del 2018-19 che, con la parte garantita dallo Stato, arriva alla cifra record di quasi 80 milioni nella nostra regione. Possono così essere accolte totalmente le richieste dei borsisti, che negli ultimi quattro 4 anni sono aumentati di quasi 3.000 unità, dai 13.700 del 2018-19 agli oltre 16.600 attuali».

«La Regione Piemonte ha garantito tutte le borse di studio richieste dagli studenti universitari - precisa Gianluca Gavazza, consigliere segretario dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale -. Anche quest’anno il Piemonte ha premiato dell’Italia la sua più bella gioventù. L’Università, la ricerca e la formazione sono elementi fondamentali su cui costruire il futuro e il Piemonte dimostra di essere attrattivo non solo per la qualità dei corsi di laurea, ma anche per la capacità inclusiva verso gli studenti provenienti da fuori regione».