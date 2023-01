È passato un altro anno e i tir della Masone sono ancora lì...

‘’Arpa lancia campagna di controllo sui rifiuti abbandonati’’. Così scriveva Ossolanews ad aprile 2022 riportando le dichiarazioni del direttore generale di Arpa Piemonte che diceva: ‘’I rifiuti abbandonati non solo degradano il paesaggio, ma possono compromettere lo stato dell’ambiente’’.

Si è chiuso il 2022 e dopo 10 anni i tir della Masone a Vogogna sono ancora lì abbandonati. E nessuno fa nulla!

Cosa serve fare in un Paese civile per risolvere una questione annosa? Sentiamo spesso parole al vento sulla necessità di proteggere l’ambiente e poi ci si trova di fronte a situazioni abnormi come quella del ponte della Masone.

La storia è presto raccontata. Aprile 2012, il Roan, il reparto operativo delle Finanza di Como, mette i sigilli all’ex area «Gaetra», vicino al ponte della Masone a Vogogna, area piena di camion oggi ormai ridotti a rottami. Oltre alla situazione di alto degrado ci si chiede se negli anni questi rottami abbiano anche rilasciato sostanze di chissà quale natura. Intanto tra indagini, fallimento e altro sono passati dieci anni. Una indagine resa nota con vari comunicati stampa, poi però sull’area della Masone è sceso il silenzio.