Nel 2022 temperature medie record anche nel Vco

Il 2022 è stato l’anno più caldo anche per il Verbano Cusio Ossola. Temperature medie record e pioggia inferiore del 29 per cento. I dati delle rete di Meteo Live Vco confermano i dati nazionali: mai registrato un caldo così.

La stazione meteo di Gravellona Toce ha registrato una temperatura media di +14,3 gradi e 1336 millimetri di pioggia, pari al 34 per cento in meno. A Ornavasso si è superato i 14 gradi di temperatura media con 1250 millimetri di pioggia, pari ad un meno 29 per cento. A Domodossola la temperatura media è stata di 14,2 gradi e sono caduti solo 684 millimetri di acqua, meno 43 per cento che significherebbe che potrebbe trattarsi di uno dei tre anni meno piovosi dal 1871. Al ghiacciaio Belvedere di Macugnaga la temperatura media è stata di 6,1 gradi, solo 977 millimetri di pioggia, pari a meno 17 per cento, terzo anno meno piovoso dal 2015.