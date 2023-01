Saldi invernali: in Piemonte iniziano il 5 gennaio

Scattano il 5 gennaio i saldi in Piemonte e dureranno 8 settimane, anche non continuative. Secondo le disposizioni regionali ogni Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane alle quali dovranno attenersi i negozianti. Nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione sono vietate le vendite promozionali.

“Nonostante il periodo di grande incertezza, la stagione dei ribassi rimane un momento molto atteso dai consumatori -spiega Confcommercio-. Quest'anno la stagione dei saldi estivi, dopo un primo inizio in salita nel mese di luglio (-10%), ha recuperato nel mese di agosto. Secondo infatti le stime del nostro Ufficio Studi ogni famiglia ha speso in media 202 euro, per un valore complessivo di 3,1 miliardi”.

L'associazione di categoria dei commercianti segnala come nonostante il lungo periodo del Black Friday, rispetto al 2021 le vendite dei prodotti di moda hanno registrato a novembre un calo del 2,4%. Federazione Moda Italia-Confcommercio confidava però in una crescita degli acquisti soprattutto negli ultimi giorni prima di Natale. I regali più gettonati continuano ad essere, infatti, i prodotti del fashion: maglieria, pantaloni, piumini, abiti, giacche, per poi passare agli accessori come scarpe, sneakers, borse, fino agli articoli sportivi.