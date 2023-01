Fondazione Compagnia di San Paolo, nuovo bando di cooperazione

Fondazione Compagnia di San Paolo lancia un nuovo bando volto per sostenere iniziative, promosse da enti e Autorità Locali di Piemonte e Sardegna, impegnate nella cooperazione allo sviluppo in tema di politiche e servizi locali rivolti a giovani e donne in Senegal.

Il Bando “Partenariati territoriali per lo sviluppo sostenibile in Senegal” si inserisce nell’ambito del Progetto “Reti al lavoro – Percorsi in Comune per giovani e donne in Senegal” – AID 012314/02/9, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e che vede come capofila di un ampio partenariato la Regione Piemonte.

Una partnership che vede coinvolte attivamente in Italia e in Senegal diverse istituzioni territoriali, enti del terzo settore e associazioni – tra cui la Fondazione Compagnia di San Paolo – che uniscono le proprie forze per contribuire allo sviluppo sostenibile e inclusivo, supportando le Autorità Locali senegalesi nella definizione di strategie volte a offrire maggiori opportunità di inserimento lavorativo e di lavoro dignitoso per giovani e donne.

Promosso nel contesto dell’Obiettivo Persone, Missione Collaborare per l’inclusione, Il Bando, spiega Fondazione Compagnia di San Paolo, mira a:

promuovere lo sviluppo locale sostenibile dei contesti territoriali identificati e migliorare le condizioni di vita delle popolazioni locali;

ridurre la povertà , le ineguaglianze e l’insicurezza alimentare;

facilitare le relazioni tra le comunità partner, piemontesi, sarde e senegalesi , anche attraverso la stipula di nuovi accordi di collaborazione o il rinnovo di accordi pregressi;

migliorare la reciproca percezione dei territori , favorendo in particolare una maggiore conoscenza delle realtà nelle quali si originano i flussi migratori;

attivare/favorire momenti di scambio, riflessione e confronto sugli Obiettivi dell’Agenda 2030.

Le risorse complessive messe a disposizione dal presente Bando per la realizzazione degli obiettivi sopracitati ammontano a 360.000,00 €, di cui 100.000 quale cofinanziamento di Fondazione Compagnia di San Paolo.

Il termine per la presentazione della domanda è fissato per il 15 marzo 2023. Per approfondire i requisiti necessari per presentare la candidatura e le modalità di presentazione delle domande leggi il testo completo del bando al link https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/partenariati-territoriali-sviluppo-sostenibile-senegal