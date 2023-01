Modi in cui puoi goderti le vacanze in Egitto

L'Egitto è un luogo che sta diventando sempre più popolare tra viaggiatori e turisti. Questo luogo era un tempo governato dai faraoni ed è per questo che ha una storia così ricca. Se vuoi scoprire l'Egitto allora a vacanze in Egitto sarà perfetto. L'Egitto ha una qualità che ti riporterà indietro nei tempi in cui i faraoni erano soliti governare. Allora, cosa stai aspettando? Pianifica un viaggio di vacanza in Egitto. Ecco i modi in cui puoi goderti il ​​tuo tour in Egitto e renderlo più memorabile.

Vai per l'osservazione delle stelle del deserto

Se anche tu stai cercando una fuga romantica con la tua dolce metà, pianifica un appuntamento per guardare le stelle con il tuo partner nel mezzo del deserto egiziano. Se sei abbastanza fortunato, potresti assistere a una pioggia di meteoriti o a una stella in fiamme. Il cielo ha da raccontarti molte storie. Quindi, aggiungi una data per guardare le stelle nel tuo tour. È un must nel tuo tour in Egitto.

Scopri la storia antica

Poiché il fertile fiume del Nilo scorre vicino all'Egitto, per questo ha una storia antica e le sue sponde sono ricche. La storia egiziana risale al 3150 a.C. Una delle cose che imparerai dopo aver visitato questa zona ricca di storia è che questo luogo ha un'unificazione politica con il basso e l'alto Egitto. Questo è quando governava il primo re Narmer. L'ultimo periodo in cui governarono fu intorno al VI secolo a.C. Puoi ancora trovare cose incredibili di quel periodo nei musei e ti riporteranno indietro nel tempo con loro.

Vai per la crociera sul Nilo

Se stai pensando che la storia sia l'unica cosa che troverai in Egitto, allora non hai ragione. L'Egitto ha un aspetto antico ma è molto moderno. E se vuoi provarlo, allora l'opzione migliore è la crociera. Lì, avrai un'incredibile cena a buffet e una grande festa.

Assaporando il cibo culturale

Un tour in Egitto non è completo senza il puro cibo egiziano. Non solo al Cairo, ma puoi trovare cibo egiziano culturale ovunque in Egitto. Ecco alcuni dei cibi da provare della cultura egiziana.

1. verdure ripiene di riso

2. foglie di vite

3. hummus con pane appena sfornato

4. Falafel

5. shawarma

6. kebab

7. Cardigan

8. medaglie complete

9. purea di fave

10. maledizione

11. pasta di lenticchie

12. Molokiya

13. stufato di gombo

Scopri la cultura beduina

Uno dei modi migliori per vivere la cultura nel lusso mentre si visita l'Egitto è andare al campeggio beduino. Puoi farne un giro. È una notte in campeggio nel deserto che rappresenta la cultura araba. Potrai sperimentare il puro cibo egiziano e anche il loro tè speciale.

Concludendo!

In Egitto troverai la storia in ogni angolo. Avrai la possibilità di visitare diversi tipi di luoghi. Essendo una delle migliori destinazioni turistiche del mondo, avrà molto da offrirti. Ma assicurati di visitare questo posto fantastico da qualche parte tra ottobre e aprile. Allora, cosa stai aspettando? Organizza ora il tuo viaggio in Egitto.