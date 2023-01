Morto a Londra Antonio 'Toto' Trapani, nel suo ristorante vip e reali erano di casa

E' morto a Londra il patron del ristorante Montepeliano, il domese Antonio Trapani. Un lutto improvviso che ha raggiunto i tanti parenti domesi del noto ristoratore che in Inghilterra ha fatto la sua fortuna.

“Era partito da giovanissimo per cercare lavoro a Londra” racconta il nipote Antonello Trapani, imprenditore domese. Nella capitale inglese Toto Trapani aveva lavorato al ristorante San Lorenzo, una delle icone della ristorazione italiana degli anni '60 e '70 sulle rive del Tamigi. Poi negli anni '70 era approdato al ristorante che nel giro di poco sarebbe diventato il suo Montepeliano di fronte al famosissimo Harrods.

Qui Trapani ha costruito la sua fortuna, in quello che è diventato un'icona dell'italianità della City. Un ristorante il suo amato dai vip londinesi, ma anche dalle star e dal jet set di tutto il mondo. La sera nel suo locale spesso cenavano Frank Sinatra ad Ava Gardner, Lady Diana, il principe Andrea e il principe ed attuale re Carlo, Andy Warhol a Francis Bacon, Johnny Depp. “Quando si andava da lui c'era sempre qualcuno di famoso, anche moltissimi giocatori della Premier League” racconta Antonello Trapani. E proprio con l'ex giocatore ed ex allenatore del Chelsea Di Matteo, aveva aperto un altro ristorante. Insomma la dolce vita londinese passava dal Montepeliano. Il nipote Antonello racconta anche un simpatico aneddoto sullo zio. “Lui amava le cravatte di Gianni Versace, gliene mandavo sempre dall'Italia. Una sera Gianni Versace, che Toto non aveva riconosciuto, seduto ad un tavolo del ristorante gli fece un complimento sulla cravatta che indossava. Toto rispose 'sé del migliore....' e Versace lo ringraziò per il complimento ricevuto, rivelando così la sua identità”.

Ma Trapani è anche stato un punto di riferimento pe rtanti domesi andati nella City a lavorare, come accadeva spesso negli anni '80 e '90. “Tanti cugini e anche mio figlio hanno lavorato da lui e Toto li ha sempre fatti sentire in famiglia anche se a migliaia di chilometri lontano da casa” continua Antonello.

Tornava poco a Domodossola: “ma quando tornava appena arrivava da Malpensa ad Anzola, diceva di sentirsi a casa in mezzo alle montagne” racconta ancora Antonello Trapani.