Coro di Varzo, sabato il concerto in memoria di Agnese Giacobini

Il Coro Polifonico di Varzo, nell’ambito dei festeggiamenti del 50° anniversario della sua fondazione propone il 7 gennaio un concerto alla memoria di Agnese Giacobini Maiocchi, fondatrice del complesso corale varzese da lei diretto per quasi 30 anni. Il concerto si terrà a partire dalle 21 nella Chiesa parrocchiale.

ll Coro polifonico di Varzo attualmente è diretto dalla figlia Federica, che ha raccolto l’eredità materna sviluppando ulteriormente le potenzialità del coro anche al di là della polifonia classica, verso nuove espressioni musicali. La serata sarà introdotta da un’ esecuzione all’organo del Maestro Livio Vanoni e da Pietro Mencarelli nipote di Agnese Maiocchi.

Il concerto si articolerà in diversi momenti musicali tra loro collegati dal filo conduttore di una voce in sottofondo che ricostruirà i momenti più salienti della carriera musicale di Agnese Giacobini, a partire dalla sua formazione come cantante lirica. Per rievocare questo è prevista la partecipazione della soprano Sara Piola accompagnata da Angelica Seminara al pianoforte che riproporrà alcuni fra i brani operistici del repertorio di Agnese.

Prima di fondare il Coro Polifonico di Varzo Agnese Giacobini si dedicò ai bambini costituendo un coro di voci bianche a Varzo e attraverso questo lavoro vocale creò le basi da cui si sarebbe sviluppato il futuro coro polifonico. Anche questo momento sarà rievocato musicalmente durante la serata attraverso la esibizione del coro di voci bianche IRIS dell’Associazione SuoniAMO diretto da Barbara Faustini. Seguirà l’intervento del Coro Polifonico , diretto da Federica Maiocchi che riproporrà alcuni fra i più significativi brani polifonici del repertorio storico.

Durante il concerto ad esibirsi ci saranno i nipoti e pronipoti di Agnese Maiocchi anche loro con la passione della musica oltre al già citato Pietro Mencarelli ci sarà Enrica Pletti rispettivamente al flauto, per lasciare poi spazio, dopo la parte classica, ad una parentesi di musica pop e rock, che vedrà protagonisti alcuni pronipoti, che nelle forme musicali a loro congeniali offriranno il loro tributo musicale in omaggio alla memoria di Agnese.

Fino all'8 gennaio sarà visibile alla torre di Varzo anche la mostra “La musica dentro: Agnese e il suo coro” visitabile dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.