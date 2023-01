Gli sport da fare nel 2023

Sicuramente in questi giorni, la maggior parte dei pensieri degli italiani sarà rivolta prevalentemente al “dopo”. Con questo intendiamo sia su cosa mangiare, o meglio non mangiare per un po', dopo gli abbondanti pranzi delle feste che su come affrontare il nuovo anno.

Magari sarà l'occasione buona per fare qualcosa che si è sempre rimandato, come un viaggio, oppure per dedicarsi a qualcosa di completamente nuovo. Chi vuole provare a tentare la sorte online cercherà dunque un articolo su come funziona bet365 o un altro portale simile mentre, sempre per rimanere nell'ambito sportivo, ci sarà sempre chi vuole provare una nuova disciplina sportiva.

Se sport come calcio, pallacanestro, nuoto, pallavolo e così via sono piuttosto “noti”, allora perché non cogliere la palla al balzo ed inaugurare l'anno nuovo con uno sport altrettanto nuovo? Vediamo dunque qualche idea per il 2023!

Parkour

Nato nella Francia degli anni Ottanta, il parkour venne fondato dal ginnasta David Belle basandosi sugli scritti e sul percorso di addestramento del connazionale Georges Hébert nei primi anni del Novencento. In sostanza si tratta di raggiungere un punto in un ambiente urbano sfruttando scale, muri, rettilinei, dislivelli e tutto ciò che vi è di “architettonico” per farlo nel minor tempo possibile. Inutile dire che la corsa ed il salto, uniti a buoni riflessi e preparazione fisica, sono cruciali! Poco diffuso in Italia, sta trovando sempre più appassionati in questi ultimi anni.

Scherma

Nonostante se ne parli relativamente poco, la scherma è uno delle discipline sportive dove il nostro Paese riesce spesso e volentieri a raggiungere dei risultati invidiabili (Olimpiadi comprese). Ricordiamo però che oltre alla scherma olimpionica, con le specialità come fioretto, spada e sciabola, si sono diffuse anche quella medievale o rinascimentale, il kendo (ovvero quella giapponese) e persino quella Jedi ispirata ai paladini di Guerre Stellari.

Bowling

Tra gli sport più divertenti di sempre vi è di sicuro il bowling. Certo, non è esattamente uno sport tipico del nostro Paese, ma è indubbio come la proposta di una partita possa svoltare letteralmente una serata tra amici. Una pista bella liscia, un po' di musica, un paio di scarpe adatte e via ad abbattere una serie dietro l'altra di birilli tra spare e strike vari.

eSports

Sembra strano dirlo, ma è vero. I videogiochi sono diventati dei veri e propri sport grazie agli eSports (letteralmente sport elettronici) con tanto di tornei sponsorizzati, i propri campioni e persino dei premi in palio mica da ridere! Pensate poi che gli eSports sono andati a finire anche tra le discipline attraverso le quali si può scommettere sui portali dedicati. Tra le varie “specialità” troviamo dunque videogiochi di genere sparatutto, battle royale, strategico, di guida e così via.

Capoeira

Chiudiamo infine questa breve carrellata con una disciplina che è in grado di racchiudere al suo interno musica, danza e persino arti marziali. Si tratta infatti della capoeira, una sorta di “danza da combattimento”, nata in Brasile centinaia di anni fa. Pare poi che la sua storia risalga ancora ai tempi della colonizzazione portoghese di questo Paese sud americano.